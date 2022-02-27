Специалисты из Китая разработали устройство, которое способно выявлять наличие частиц COVID-19 в воздухе.

Как сообщается, работу устройства уже проверили во время проведения Олимпиады в Пекине в 2022 году. Разработкой занимались специалисты сразу нескольких китайских университетов. Речь идёт об Университете Цинхуа, Пекинском университете и Китайской академии медицинских наук.

Созданное ими устройство является прибором, который впитывает воздух с различными частицами. Среди них могут быть и частицы вируса. Во время своей работы прибор анализирует захваченные образцы и выявляет, есть ли среди них частицы коронавируса.

По словам специалистов, разработка отличается большей чувствительностью по сравнению с другими аналогичными устройствами. Обнаружить патоген можно даже при низкой вирусной нагрузке.

Ранее учёные предложили способ, который позволяет предсказывать вспышки коронавируса. Они предлагают исследовать сточные воды биотуалетов на самолётах.