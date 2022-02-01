Военный обозреватель Себастьен Роблин в интернет-издании «1945» (19FortyFive) отметил 4 наиболее вздорных стереотипа о российских вооруженных силах, которые и сейчас часто звучат в западных СМИ, создавая неверные предпосылки для политиков и общественности. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Роблин пишет: «Пришло время отказаться от устаревших стереотипов о российских вооруженных силах: в ситуации вокруг эскалации напряженности между Россией и Украиной дело доходит уже до того, что широко известные публике специалисты заявляют – силы Москвы можно легко отразить атаками «быстро обученных добровольцев», ссылаясь при этом на модели войн в Чечне, а также СССР с Финляндией.

Хотя эти упомянутые конфликты несут в себе определенные оперативные и тактические уроки, следует отметить – ни один из них не закончился победой для противников России. Да, в 1996 году чеченцам удалось вынудить российские войска уйти, но четыре года спустя они были жестоко подавлены. В 1939-1940 и 1944 годах финны мастерски вели маневренную оборону против более крупных советских сил, но Хельсинки в конце концов был вынужден просить мира и оба раза уступить Карельский перешеек».

По мнению автора «1945», ошибочно предполагать, что стереотипы о российских и советских вооруженных силах прежних времен обязательно остаются верными и сегодня. «Это было бы сродни предположению, что такие проблемы армии США времен войны во Вьетнаме, как практика «отстрела» непопулярных офицеров, бытуют и сейчас», – отмечает Роблин перед тем, как назвать и развеять 4 главных мифа о российских вооруженных силах.

Миф № 1: Российские вооруженные силы остаются такими же некомпетентными и устаревшими, как это было в Первой чеченской войне в 1994-1995 годах.

Реальность в том, что уже в 1999 году Путин снова направил российские войска в Чечню, где они, используя пересмотренную тактику ведения боевых действий, победили и затем успешно выдержали почти десятилетие ожесточенных схваток с остатками боевиков. Потери среди российских военных и сил МВД имелись, но были на примерно том же уровне, что у США в Афганистане и Ираке.

После не вполне удовлетворительных итогов конфликта с Грузией в 2008 году Москва начала масштабную кампанию по реорганизации, профессионализации и модернизации своих вооруженных сил. Боевые действия в Сирии показали, что Россия интегрировала беспилотное наблюдение, средства высокоточного удара в качестве инструментов для ведения войны с меньшими потерями среди регулярных войск.

Миф № 2: Россия всегда полагается на превосходящую численность, чтобы победить противника.

Да, Москва нередко полагалась на огромную массу пехоты и тяжелое вооружение, чтобы победить качественно превосходящего противника. Во время холодной войны у стран Варшавского договора было вдвое больше дивизий и в три раза больше танков, чем у НАТО.

Реальность: Россия по-прежнему располагает гораздо более многочисленными силами в сравнении с ближайшими европейскими соседями, но заметно уступает общим силам НАТО в Европе. В 21 веке Москве приходится довольствоваться меньшими по численности, более профессиональными вооруженными силами.

Главное – современная российская тактика делает упор на «бесконтактную» войну. Боевые действия в Сирии показали, как российские сухопутные войска практикуют эту тактику, в которой ведущую роль играет дальний прицельный огонь, а не механизированный штурм. Преобладающим боевым построением Сухопутных войск Росси является «батальонная тактическая группа», которая сочетает в себе пехотные и танковые роты с необычно большим количеством артиллерии. Такая схема, по сути, призвана прикрыть артиллерию от возможных атак противника и «зачистить» выживших после обстрела.

Миф № 3: Армия России в основном состоит из плохо обученных призывников.

Реальность: Большинство российских военнослужащих сегодня – контрактники. По данным CSIS за 2020 год, в ВС РФ насчитывается 260 000 военнослужащих срочной службы и 410 000 контрактников. Призывники, служащие 1 год, составляют все еще значительную часть российской армии, но в боеготовых формированиях их либо нет совсем, либо явное меньшинство.

Миф № 4: Россия тратит менее 10% от военных расходов США, поэтому ее военный потенциал настолько же слабее.

Российские военные расходы колеблются в пределах от 50 до 60 миллиардов долларов в год, а скептики любят указывать на то, что ВВП России находится на одном уровне с итальянским. Безусловно, финансовые возможности США позволяют им развертывать глобальные силы, включая ядерные суперавианосцы и сотни боевых самолетов-невидимок, что недоступно российским военным. Неадекватное финансирование, в частности, привело к многолетним задержкам таких продвинутых проектов, как истребитель-невидимка Су-57, танк Т-14 «Армата» и система ПВО С-500.

Реальность: российская армия получает больше отдачи от своего рубля. Любой экономист может подтвердить, что на доллар, потраченный в Китае или России, можно купить больше, чем на тот же доллар в самих США и других странах Запада, а это означает, что российские военные проекты (закупка военной техники и содержание персонала) по факту обходятся намного дешевле, чем западные – как минимум в три раза, если сравнивать с прямым обменным курсом валют.

При этом у России есть возможности в наземной артиллерии, средствах ПВО и тактических ракетах, которых США пока что вообще не имеют. Эти факторы по-прежнему оставляют Россию в дефиците по сравнению с общими расходами США, но в гораздо меньшем, чем можно заключить из бюджетных цифр, вырванных из контекста. Следует также помнить, что Пентагон стремится направлять большую часть своих военных усилий на противодействие не России в Европе, а Китаю в Тихом океане.

«Западу нужно отказаться от стереотипов – даже тех, что имеют под собой некоторую историческую основу, – которые неверно характеризуют то, что российские вооруженные силы способны делать именно сегодня», – заключает Роблин.