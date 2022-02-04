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Украинский спецназ намерен заняться подготовкой диверсионных групп и «партизан» для борьбы с РФ в гипотетической войне. Так называемое «национальное сопротивление» будет полностью управляться подразделениями войск специального назначения, а кураторами последних станут западные спецслужбы.

Напомним, что сейчас на Украине идет набор бойцов территориальной обороны, которые тренируются с деревянными автоматами и проходят занятия по боевой подготовке. Всего в СТО планируется набрать около 130 тысяч человек. При этом постоянно действовать будет только ядро, включающее в себя 10 000 бойцов. Остальных развернут в случае появления опасности начала боевых действий.

В задачи СТО будут входить усиление охраны границы, а также отражение атак диверсантов потенциального противника. Благодаря территориальной обороне численность ВСУ вырастет почти вдвое.

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