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Исследователи из Университета Гонконга уставили, что коронавирус способен повреждать яички у хомячков.

Как сообщается, животные переболели коронавирусом, после чего выяснилось, что их яички были повреждены – начались воспаления и некроз, также уменьшились их вес и размер. В свою очередь, из-за этого у хомячков резко упало количество сперматозоидов и снизился уровень тестостерона. У хомячков, которым была поставлена вакцина от COVID-19, подобных последствий не было.

Учёные отметили, что подобные последствия могут ожидать и мужчин. Впрочем, отмечается, что хомячки и люди различаются весьма сильно, так что таких последствий у других видов может и в принципе не быть. Но, в любом случае, такие итоги исследования всё равно довольны тревожны, особенно на фоне того, что ранее уже заявлялось о влиянии коронавируса на сексуальную активность.

Так, ещё в 2021 году учёные выяснили, что у мужчин, недавно переболевших коронавирусом, было заметно меньше сперматозоидов, чем у контрольной группы, которая никогда не болела COVID-19. Также уточняется, что у переболевших был ниже процент подвижных сперматозоидов.

Недавно учёные заявили о гибридных штаммах коронавируса. Эти рекомбинации частично состоят из омикрона и частично из дельты.

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