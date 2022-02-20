“Дельтакрон” – так неофициально называют новые смешанные штаммы коронавируса. Учёные обнаружили три его рекомбинации, которые частично состоят из штамма “омикрон” и частично из “дельты”.

Первые гибридные штаммы обнаружили ещё в начале года среди пациентов с ковидом на Кипре. Однако тогда исследователи говорили о возможной лабораторной ошибке. Последующие опыты показали, что смешанные штаммы – реальность. Они могли образоваться при попадании в организмы пациентов двух штаммов коронавируса. Часть вирусу при этом принадлежит “омикрону”, часть – “дельте”. Замены частей вируса происходит в нескольких разных варианта.

Рекомбинация штаммов, говорят учёные, довольно редкое явление. Обычно один из штаммов полностью нейтрализуется иммунной системой. Однако при высокой заразности, которая отличает “омикрон”, вероятность, что он вступит в контакт с “дельта”-штаммом повышается.

Пока учёные не готовы сказать, насколько опасны гибридные штаммы. Однако исследователи уверяют, что изменённый коронавирус требует к себе особо пристального внимания. Даже несмотря на то, что, как правило, гибридные вирусные штаммы менее жизнеспособны.