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Команда учёных сумела получить непрерывную электроэнцефалограмму умирающего человека.

Как сообщается, в больницу поступил 87-летний мужчина, у которого была эпилепсия, а также травма головы, полученная после неудачного падения. Для того, чтобы следить за состоянием пациента, учёные использовали ЭЭГ. Но во время наблюдения у мужчины произошёл сердечный приступ, из-за которого он скончался.

В итоге учёные получили запись активности мозга за несколько минут до смерти и некоторое время спустя. Длительность записи составила около 15 минут.

Выяснилось, что перед тем, как активность мозга практически пропала, произошёл всплеск гамма-ритма. Он задействован в процессах сновидения, медитации, а также восстановления памяти. Это может говорить о том, что перед смертью мужчина видел образы из своей жизни.

По словам учёных, результаты этого исследования весьма любопытны для представления о том, как заканчивается жизнь.

Недавно учёные выяснили, что способность мозга обрабатывать информацию сохраняется до 60 лет. Ранее считалось, что после 20 лет эта способность замедляется.

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