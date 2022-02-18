Учёные установили точный возраст, когда мозг человека становится более медленным. Статью с результатами исследования опубликовало издание Nature Human Behaviour.

Как сообщается, мозг человека остаётся проворным примерно до достижения возраста 60-ти лет. Но ранее проведённые исследования демонстрировали, что мозг быстрее всего работает в 20-летнем возрасте, а затем его работа осуществляется всё медленнее.

Согласно заявлению учёных, замедление рефлексов после 20-ти лет связано с тем, что люди становятся осторожнее в решениях и стремятся избегать ошибок. Вместе с этим происходит замедление моторных процессов. Поэтому считалось, что мозг тоже становится менее быстрым.

В исследовании добровольцам необходимо было классифицировать изображения, нажимая определённую клавишу. Выяснилось, что после 20-ти лет реакция людей в самом деле становилась медленнее, но это было связано не с возможностями мозга обрабатывать информацию. Замедление работы именно мозга было замечено только после 60-ти лет.

Ранее учёные установили, что мозг человека может различать весьма похожие звуки, даже если сам человек разницы не ощущает. Происходит это подсознательно.