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Российские нейрофизиологи установили, что мозг человека может различать весьма схожие звуки и реагировать на них даже тогда, когда сам человек разницы не чувствует.

По заявлению учёных, это доказывает теорию предсказательного кодирования. Согласно ей, мозг создаёт модель окружающего мира, используя свой опыт. При этом мозг использует предсказания этой модели для оптимизации работы. Если же человек сталкивается с опытом, который не вписывается в это представление, то происходит обновление картины мира. В свою очередь, это позволяет неосознанно обучаться.

В исследовании приняли участие около 20 человек. Им предстояло прослушивать аудиозаписи со звуками двух типов. Заметить различия в этих аудио было сложно даже опытным слушателем. Кроме того, когда добровольцы прослушивали записи, учёные следили за их активностью мозга.

Оказалось, что подобные аудиосигналы приводили к повышению активности мозга, вязанные с неосознанной обработкой информации.

Недавно учёные установили, что мозг человека воспринимает окружающий мир с 15-секундной задержкой. Это позволяет воспринимать мир более качественно.

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  • Анна
  • 03.02.2022
  • читать 1 минуту
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