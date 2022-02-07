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Специалисты рассказали, что ежедневный прием горячей ванны помогает снизить риск инсульта.

В эксперименте участвовало 30 тысяч человек из Японии. Оказалось, что у людей, которые принимают горячую ванну практически каждый день, на 28% снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто принимает ванну менее двух раз в неделю. Кроме того, у них на 26% снижает риск инсульта.

Как объяснили специалисты, высокая температура помогает расширить кровеносные сосуды, что понижает давление. Также повышается нагрузка на сердце.

Кроме того, как напомнил автор статьи, другое исследование показало, что на здоровье также хорошо влияет и посещение сауны. Однако некоторым людям ходить в сауну следует с осторожностью, так как это может представлять риск для здоровья.

Недавно специалисты назвали невидимые признаки “немого” инсульта. Такой инсульта заметить со стороны очень сложно.

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  • Анна
  • 06.02.2022
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