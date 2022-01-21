Американские специалисты назвали несколько симптомов, которые помогут заметить, что у человека произошёл инсульт.

Речь идёт о случаях «немого» инсульта. Он может возникнуть тогда, когда в мозгу человека происходит закупорка кровеносных сосудов, что приводит к гибели клеток. Такой инсульт практически никак не проявляется внешне.

Однако обнаружить его можно по почти незаметным симптомам. Так, проявляются они на лице – человек не способен улыбнуться, кроме того, у него может произойти опускание уголков рта или глаз.

Также на немой инсульт укажет сильная слабость в конечностях или их онемение. Кроме того, несмотря на то, что человек может казаться бодрым, он может неожиданно перестать понимать речь окружающих или у него будут проблемы с собственной речью.

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