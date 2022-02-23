Немецкие учёные предложили новый способ для борьбы с микропластиком, в котором задействованы берёзы.

Под микропластиком подразумеваются любые частицы пластиковых отходов размером менее пяти миллиметров. Придумали новый способ специалисты Института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства Ассоциации Лейбница. Так, в рамках эксперимента в почву, в которой находилось очень много пластиковых микрочастиц, были высажены берёзы. При этом на них была нанесена флуоресцентная маркировка для дальнейшего изучения при помощи конфокальных лазерных установок.

Спустя время выяснилось, что в почве количество пластиков уменьшилось. Обнаружены пластиковые частицы были в корнях выросших деревьев. Как подсчитали учёные, корневая система впитала от 5% до 17% микропластика.

Таким образом, берёзы можно использовать в качестве естественной системы очистки. Но сейчас трудно сказать, насколько этот способ эффективен и какое влияние микропластик окажет на сами деревья.

Недавно учёные установили, что в мире может находиться ещё около девяти тысяч неоткрытых видов деревьев. Всего же в мире существует около 73 тысяч видов деревьев.