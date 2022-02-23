читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты рассказали о пользе витамина D для организма человека. Как отмечается, этот витамин не только укрепляет иммунитет, но и обладает другими полезными свойствами.

Весьма популярен витамин D стал во время пандемии коронавируса. Найти его можно в таких продуктах, как творог, сыр, яйца, морская рыба, нежирное мясо, а также грибы.

Витамин D помогает мышцам нормально функционировать, а также поддерживает их форму. Кроме того, он способствует повышению выносливости. Также благодаря этому витамину и у женщин, и у мужчины наблюдается улучшение фертильности и репродуктивного здоровья. Это даже было научно доказано.

Учёные отмечают, что витамин D поддерживает здоровье зубов и полости рта, а также оказывает положительное влияние на нервную систему. Кроме того, он улучшает пищеварение и поддерживание уровень антиоксидантов.

Ранее специалисты рассказали, что брокколи помогает поддерживать в норме уровень холестерина. Также он оказывает положительное влияние на кожу.

Вам может понравиться

Учёные: вейпы негативно влияют на сердечнососудистую систему

Использование электронных сигарет и вейпов со временем может привести к повышенному риску болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо (США). В ходе экспериментов учёные

Daily Express: назван фруктовый напиток, который поможет избавиться от висцерального жира

В Великобритании рассказали о напитке, который помогает избавиться от висцерального жира. Статья была опубликована изданием Daily Express. Как было отмечено, зима уже завершается и некоторые люди начинают готовиться к лету,
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту

Специалисты рассказали об идеальном овоще для снижения “плохого” холестерина в организме

Диетолог Ягмур Сатыроглу рассказал о полезном овоще, который способствует снижению уровня «плохого» холестерина. Речь идёт о брокколи. Как было заявлено, этот овощ обладает массой полезных свойств и его можно употреблять
  • Анна
  • 20.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 23 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 23 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 14 °C |