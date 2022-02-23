Специалисты рассказали о пользе витамина D для организма человека. Как отмечается, этот витамин не только укрепляет иммунитет, но и обладает другими полезными свойствами.

Весьма популярен витамин D стал во время пандемии коронавируса. Найти его можно в таких продуктах, как творог, сыр, яйца, морская рыба, нежирное мясо, а также грибы.

Витамин D помогает мышцам нормально функционировать, а также поддерживает их форму. Кроме того, он способствует повышению выносливости. Также благодаря этому витамину и у женщин, и у мужчины наблюдается улучшение фертильности и репродуктивного здоровья. Это даже было научно доказано.

Учёные отмечают, что витамин D поддерживает здоровье зубов и полости рта, а также оказывает положительное влияние на нервную систему. Кроме того, он улучшает пищеварение и поддерживание уровень антиоксидантов.

Ранее специалисты рассказали, что брокколи помогает поддерживать в норме уровень холестерина. Также он оказывает положительное влияние на кожу.