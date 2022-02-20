Диетолог Ягмур Сатыроглу рассказал о полезном овоще, который способствует снижению уровня «плохого» холестерина.

Речь идёт о брокколи. Как было заявлено, этот овощ обладает массой полезных свойств и его можно употреблять как взрослым, так и детям. В частности, в брокколи содержится много витамина К, что оказывает положительное влияние на состояние волос, кожи и костей.

Кроме того, регулярное употребление брокколи положительно влияет на здоровье глаз, понижает риск развития онкологических заболеваний благодаря содержащемуся соединению сульфорафан. В брокколи много клетчатки, что регулирует пищеварительную систему.

Также в этом овоще содержатся витамины А и С, кальций, калий и железо. За счёт этого овощ полезен против многих заболеваний. Брокколи также нормализует артериальное давление и уровень сахара в крови.

Если начать употреблять брокколи каждый день, то положительное влияние будет заметно уже в скором времени.

Ранее учёные предположили, что употребление чая мате может повысить риск развития онкологии. Как было заявлено, злоупотреблять этим напитком не стоит.