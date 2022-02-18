Команда учёных во время проведения масштабного исследования выяснила, что на Земле можно открыть ещё несколько тысяч новых видов деревьев.

Так, как заявил один из участников исследования, Роберто Каццолла Гатти, являющийся сотрудником биологического института Томского государственного университета, им удалось узнать, что в мире существует около 73 тысяч видов деревьев. При этом на данный момент около девяти тысяч деревьев ещё не были открыты.

Кроме того, уточняется, что около 40% этих неоткрытых деревьев расположены в тропиках. При этом 43% всех неизвестных видов деревьев растут в Южной Америке, 22% – в Евразии и 16% – в Африке. Ещё 15% могут произрастать в Северной Америке и 11% – в Океании.

Около трети этих деревьев могут относиться к редким, которые имеют ограниченное распространение.

Недавно учёные нашли микроорганизмы, которые способны выживать даже в весьма экстремальных условиях. Нашли их в кратерном озере вулкана Поас, где температура может достигать 90 градусов Цельсия.