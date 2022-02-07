Нерадостные прогнозы дают специалисты-климатологи для Соединённых Штатов Америки. К середине нынешнего века страдать от природных катаклизмов эта страна будет гораздо чаще, чем сейчас. Соответствующее исследование опубликовал журнал Nature Climate Change.

Основной проблемой учёные называют подтопление ряда районов США. В первую очередь, Восточного побережья. Повышение температуры воздуха приведёт к большему таянию ледников, и как следствие, повышению уровня мирового океана. Уже сейчас риск подтоплений в отдельных районах страны называют “неприемлемо высоким”. В будущем он будет только увеличиваться.

По данным, которые приводят исследователи, в настоящее время США теряют более 30 миллиардов долларов от наводнений. С ростом температуры ущербы увеличится, возрастут и потери. К 2050-му году, по мнению учёных, потери составят более 40 миллиардов долларов. Кроме этого, учёные считают, что от последствий катаклизмов к середине века будет напрямую страдать в два раза больше американцев: до 7 миллионов человек.

При этом, говорят эксперты, основная доля расходов на компенсацию природного воздействия ляжет на небогатые слои населения, что чревато серьёзными социальными последствиями для США.