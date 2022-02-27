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Банк России 27 февраля сделал заявление, касающееся работы в России pay-сервисов.

Как сообщается, речь идёт об оплате гаджетами с использованием таких сервисов, как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Согласно опубликованной информации, указанные сервисы буду работать в России, как и прежде, однако из-за санкций у банков, которые попали под самые жесткие ограничения, могут возникнуть проблемы.

Уточняется, что это относится к ВТБ, Совкомбанку, Промсвязьбанку, Новикомбанку и банку «Открытие». То есть, если обслуживание онлайн-магазина или POS-терминала осуществляется одним из указанных банков, провести оплату не получится.

В связи с этим представители Центробанка России порекомендовали россиянами всегда иметь при себе карточку, с помощью которой они смогут в любом случае провести оплату.

Недавно в Сбербанке сообщили о возможности снимать деньги в банкоматах без пластиковой карты. Но для этого потребуется телефон.

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