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В Сбербанке сообщили о новом правиле для россиян, которые имеют деньги на банковских картах. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, теперь клиенты Сбербанка могут снимать деньги со счёта, даже если у них нет с собой пластиковой карты – например, они могли забыть её дома. С 25 февраля они всё равно смогут снять необходимую сумму в этом случае.

Для этого потребуется подойти к банкомату, который имеет новую функцию, а также зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» на своём мобильном телефоне. Затем потребуется нажать в банкомате на нужную кнопку и отсканировать QR-код, который появится на экране. Только после этого можно будет указать карту для снятия денег и нужную сумму.

Как было отмечено, этот способ является ещё и экологичным, так как чек выдаваться не будет, а все сведения об операции сразу же появятся в разделе «История» в мобильном приложении.

Ранее в Сбербанке рассказали о списании денег со счетов с 24 февраля. Как отмечается, изменения были приняты в связи с праздниками в феврале и марте.

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