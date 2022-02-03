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В ходе очередных учений в непосредственной близости от российских границ США и НАТО будут отрабатывать боевые действия против РФ, рассказал изданию «Царьград» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что после ультиматума Москвы вся территория страны оказалась под угрозой, поэтому сейчас речь идет не только лишь о Донбассе и Украине.

Россия требует от НАТО вывести войска из Прибалтики, а также убрать оттуда все вооружение Североатлантического блока. Это верный подход, так как именно в прибалтийских государствах Альянс накапливает оружие для войны с Россией.

По словам Вассермана, после каждых учений НАТО на Украине или рядом с границами РФ он не увозит оружие, технику, боеприпасы и прочее обратно, а складирует в Прибалтике. Таким хитрым образом осуществляется подготовка в войне с Россией. В случае обострения ситуации США будет достаточно перебросить к рубежам страны личный состав, который воспользуется вооружением, находящимся в Литве, Эстонии и Латвии.

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