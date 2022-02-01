Огромный разрыв между «ястребиными» заявлениями канадского правительства и его действиями в отношении Украины представляет Канаду в неприглядном свете на мировой арене. Это констатирует редакционная статья Toronto Star, одного из ведущих канадских изданий. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

У Теодора Рузвельта была знаменитая формула проведения эффективной внешней политики: «Говори мягко, но держи при этом большую дубинку». Однако, когда дело доходит до Украины и России, правительство Трюдо, похоже, делает наоборот: говорит грозно, но с «очень маленькой палочкой».

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил: «Канада решительно поддерживает Украину». Его министр иностранных дел Мелани Жоли приехала в Киев и также заявила, что Канада «стоит плечом к плечу с Украиной». Чтобы подчеркнуть эту мысль, в социальных сетях выстроился целый парад членов кабинета министров с плакатами в поддержку Украины.

Хор из Оттавы стал настолько громким, что некоторые комментаторы отметили: «ковбойская Канада» ведет себя по отношению к России много более «ястребино», чем даже Соединенные Штаты. Но когда на прошлой неделе дело дошло до конкретных действий, правительство вытащило палку, которая оказалась больше похожа на зубочистку, чем на дубинку.

Украинцы запросили у Канады три вещи.

Во-первых, продолжение тренировочной миссии с участием 200 канадских солдат, которые действовали в Украине с 2014 года.

Во-вторых, чтобы Канада отправила «оборонительное оружие» в качестве конкретного знака своей приверженности решимости Украины защищать свою территориальную целостность.

И в-третьих, объявление упреждающих санкций для сдерживания любых военных действий России.

В итоге правительство удовлетворило только одну из этих просьб – первую. Миссия инструкторов продлена еще на три года, добавлено 60 военнослужащих к уже имеющимся 200 с обещанием, что при необходимости это число может быть увеличено.

Что характерно – Канада не предложила реального оружия стране. Вместо этого Канада отправит «нелетальное оборудование» – ноктовизорные очки, бронежилеты и тому подобное – вместе с поддержкой в ​​области разведки и кибербезопасности.

Возможно, в Оттаве считают, что возможность поставки Канадой боевого оружия слишком вредит национальному имиджу «миротворцев». Или стали считать, что поставка реального оружия – как это делают США, Великобритания и страны Балтии – будет «провокацией» и снизит вероятность примирения? Если это так, то это откат назад.

Канада также не указала никаких дополнительных санкций, которые могли бы быть введены в качестве сдерживающего фактора. В совокупности это дает невпечатляющее зрелище, из-за которого яростная риторика правительства звучит явно впустую.