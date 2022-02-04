Авторы издания The New York Times рассказали о реакции Европы на непрекращающиеся сообщения о скором «нападении России» на Украину. По мнению публицистов, ЕС совершенно по другому смотрит на сложившуюся ситуацию.

Европа сперва поддерживала американскую истерию по поводу возможного «вторжения», однако сейчас считает, что его вероятность примерно такова, как и шансы на нападение инопланетян на Землю. Мало того, на такую позицию стала и Украина, которая уже неоднократно заявляла, что не верит в агрессивные действия РФ.

По словам автора, для США очевидно, что Москва попытается подмять под себя Киев, для чего ей необходимо вторгнуться на территорию соседней страны и сменить власть. Европа же не считает заявления Соединенных Штатов столь очевидными. Вполне возможно, что она абсолютно права, считает эксперт.