Несмотря на то, что тактика ведения войны изменяется в соответствии с новейшими технологиями, эффективная разведка, умение маскироваться и действовать скрытно, выполнять оригинальные обманные маневры все равно остаются в большой цене. Именно это дает неоспоримое преимущество России, которая в совершенстве овладела военным мастерством и в частности всеми перечисленными навыками.

Соединенные Штаты все это время развивали военные технологии и делали ставку именно на них, пишет британское издание The Economist. Им удалось разработать решения для сетецентрических войн, для ведения боевых действий на орбите Земли. Также войска США могут осуществлять электронное управление войсками в радарном и инфракрасном диапазонах. Однако все это пока ни разу им не понадобилось.

Журналисты напоминают, что все технологические изыски оказались бессильными против босых террористов в тапках и с автоматами наперевес в Афганистане. Мало того, США были вынуждены панически спасаться бегством, когда талибы (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) собрали силы в кулак и двинули на Кабул.