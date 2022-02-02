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США застряли в 90-х годах прошлого столетия, когда после завершения холодной войны мир стал однополярным. Сейчас они все еще пытаются диктовать условия миру, но им давно пора понять, что ситуация меняется. Президент РФ Владимир Путин давно знает об этом и поэтому находится в более выгодном положении, пишет издание The American Conservative.

Автор публикации Энтони Константини отмечает, что Путин начал активно действовать еще несколько лет назад, не зацикливаясь на прошлом и глядя только вперед. Он осознал, что грядет новый мировой порядок, что однополярности приходит конец, и предпринимает меры, чтобы получить для России лучшие позиции.

США наблюдают за его маневрами, но вместо того, чтобы взять пример с РФ, пытаются тормозить развитие мира. Уже сейчас появились крупные центры, которые способны самостоятельно принимать решение и нести за них ответственность, но Соединенные Штаты по старой привычке все еще норовят всех прижать «к ногтю». Это чревато негативными последствиями для них, так как РФ, ЕС и Китай совсем скоро выйдут на лучшие для себя позиции и лишат США доминирования на планете.

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