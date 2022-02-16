Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться в соцсетях на невозможность нормально проехать по проспекту Луначарского. Одна из полос дорожного движения почти полностью утонула под водами талого снега.

Некачественная работа коммунальных служб текущей зимой сказывается на улицах Северной столицы уже не первый месяц. Но губернатор Александр Беглов до сих пор не смог наладить работу. Неубранные глыбы снега, зачастую превратившиеся в спрессованный лед, стали таять под действием плюсовых температур. Об образовавшихся потопах на дорогах автомобилисты сообщают в соцсетях, сопровождая публикации красноречивыми снимками.

Одна из больших луж появилась вблизи дома № 70 на проспекте Луначарского в Петербурге. Преграда превратила дорогу с двусторонним движением в одностороннюю проезжую часть.

Между тем пробки в городе на Неве начались в минувший понедельник после выпавшего накануне снега. Теперь он тает, превращая передвижение водителей по городским трассам в настоящее испытание.