Специалисты рассказали, как можно быстро привести давление в норму.

Отмечается, что высокое кровяное давление является довольно опасным состоянием. Однако порой люди могут даже не замечать, что давление у них поднялось.

Повышенным считается давление, если значения пересекли отметку в 140 на 90. Кроме того, отмечается, что давление даже выше значения 120 на 80 может говорить о том, что человек имеет предрасположенность к гипертонии.

В рамках исследования учёные выявили, что свекольный сок способствует снижения давления. Так, улучшения были замечены уже на следующий день после начала эксперимента. Спустя месяц оказалось, что свекольный сок помог на 20% улучшить эндотелиальную функцию сосудов и уменьшить артериальную жесткость.

Недавно специалисты рассказали о пользе вишневого сока. Как было отмечено, он помогает снизить уровень сахара в крови.