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Специалисты рассказали о напитке, который помогает снизить содержание уровня сахара в крови. Об этом сообщает Express.

Вишня, по словам исследователей, содержит множество антоцианов – пигментов, за счёт которых ягоды имеют красный цвет. Они помогают высвободить инсулин и также обладают стимулирующими свойствами. Так, в ходе исследования было установлено, что употребление кислого вишневого сока помогает человеку весьма заметно снизить массу тела, а также урегулировать уровень сахара и давление. Достаточно употреблять всего лишь один стакан этого сока в день в течение шести недель.

Помимо этого, вишневый сок помогает понизить в организме человека уровень холестерина. В свою очередь, это способствует защите организма от сердечно-сосудистых заболеваний.

Недавно специалисты рассказали, что понизить давление поможет апельсиновый сок. Как было отмечено, в апельсинах содержится вещество гасперидин, которое способствует расслаблению сосудов.

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