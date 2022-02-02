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Одновременный взлет сразу трех воздушных командных пунктов США, называемых также «самолетами Судного дня», является предостережением для России, заявил глава Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе.

Бывший разведчик ссылается на данные мониторингового сервиса Flightradar24, который зафиксировал полет трех самолетов ранним утром 2 февраля. Эксперт отметил, что воздушные командные пункты летают ежедневно, однако не в таком количестве, передает РИА Новости.

Скорее всего, Соединенные Штаты поиграли мускулами перед Россией и показали, что готовы к любому варианту развития событий. В том числе, и к ядерному удару со стороны РФ.

Напомним, что в распоряжении США и России имеется по 4 «самолета Судного дня». Они предназначены для командования войсками в случае ядерной войны, а также для эвакуации высшего руководства государств.

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