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В рамках своей спецоперации «Наводнение», единственной целью которой является получение астрономической прибыли, Соединенные Штаты направо и налево распродают свои противоракетные системы Aegis. Она включает в себя радиолокационную станцию, а также пусковые установки Mk-41 с ракетами «Томагавк» и «Стандарт».

Именно эти боезаряды, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и малой дальности, представляют серьезную угрозу для Черноморского и Балтийского флотов России.

США долгое время считали Aegis чуть ли не венцом творения, активно делали рекламу, благодаря которой ее приобрели Австралия и Южная Корея, Япония, желавшая защититься от Китая и КНДР, Норвегия и Испания. Однако РФ спутала Соединенным Штатам все планы.

Появление в ее распоряжении гиперзвуковых ракет позволило продемонстрировать полную бесполезность Aegis. Перехватить боезаряды, летящие со скоростью более 5-7 Махов она просто не в состоянии. Тем более, что они еще и маневрируют, существенно осложняя и без того невыполнимую задачу. Теперь у Москвы есть чем ответить на угрозу, так как гиперзвук стал новым фактором сдерживания агрессии США.

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