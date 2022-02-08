Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала о вероятном появлении в 2023 году ещё одного штамма COVID-19. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснила, что за два года учёные обнаружили около десяти мутаций COVID-19, а четыре из них разошлись по всему миру. Инфекция изменяется весьма быстро, поэтому вполне вероятно, что в 2023 году может появиться ещё один штамм. При этом у него могут остаться некоторые признаки омикрона.

Так, у него может сохраниться тот же инкубационный период или высокая скорость распространения. Однако эксперты ожидают, что заболевание, вызываемое новым вариантом вируса, будет протекать легко и почти без последствий. Соседова отметила, что вирусу для своей жизни выгоднее, чтобы человек не умирал и не болел сильно, тогда он сможет передаваться дальше. Таким образом, в итоге коронавирус может стать сезонным.

Недавно вирусолог Альтштейн рассказал, что ждёт коронавирус после пандемии. По его словам, в будущем вирус практически полностью уйдёт.