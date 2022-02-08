Специалисты рассказали о том, какую пользу для человеческого организма представляет такой овощ, как огурец. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как отмечают специалисты, употребление огурцов или огуречного сока будет весьма полезно для диабетиков. По словам специалистов, огурцы являются весьма эффективными продуктами, которые помогают быстро понизить уровень сахара в крови и снизить риск гипогликемии при падении уровня глюкозы. Добиться этого эффекта можно уже спустя полчаса после употребления огурцов в пищу.

Кроме того, указывается, что в огурцах весьма мало углеводов. Также они содержат соединение кукурбитацин, которое весьма полезно для лечения онкологических заболеваний и диабета. Эти свойства были доказаны во время исследований на мышах.

Ранее специалисты заявили, что снизить уровень сахара в крови поможет вишня и вишневый сок. Достаточно лишь регулярно пить один стакан такого сока в день.