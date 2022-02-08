Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян рассказал о влиянии здорового питания на жизнь человека. Его слова передаёт радио Sputnik.

Эксперт указал, что правильное питание является одним из главных факторов, которые дают человеку возможность прожить долгую и здоровую жизнь, сохраняя физическую активность. Также он сообщил о двух законах науки о питании, которые требуется соблюдать.

Так, Тутельян указал, что калорийность питания должна соответствовать тому, сколько энергии человек тратит. Избыток калорий провоцирует появление различных заболеваний, а их недостаток приводит к истощению.

Помимо этого, рацион должен включать около 200 химических соединений, которые нужны для нормального функционирования организма. Из них 30-40 соединений являются незаменимыми.

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