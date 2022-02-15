Многие пациенты начали жаловаться, что при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» у них начинается длительный и долгий кашель. Об этом рассказывает «Московский комсомолец».

Как сообщает Управление здравоохранения Вашингтона, при заболевании «омикроном» на кашель жалуются 63% пациентов. Для сравнения, в случае с «дельтой» кашель был у 38% заразившихся. При этом симптом иногда может сохраняться на протяжении недель.

По словам пациентов, кашель проявляется не сразу, а спустя 5-7 дней после заболевания, когда уже начинает казаться, что болезнь отступила. Многие отмечают, что дышать становит тяжело, лёгкие болят при вдохе, а горло саднит.

Врачи отмечают, что при заболевании омикроном вирус не спускается в лёгкие, однако остаётся в районе бронхов. Это грозит заболеваниями бронхов и верхних дыхательных путей.

Недавно врачи рассказали, почему дети стали чаще болеть коронавирусом. Дело, как оказалось, не только в заразности омикрона, но и в отсутствии иммунитета.