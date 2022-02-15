Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многие пациенты начали жаловаться, что при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» у них начинается длительный и долгий кашель. Об этом рассказывает «Московский комсомолец».

Как сообщает Управление здравоохранения Вашингтона, при заболевании «омикроном» на кашель жалуются 63% пациентов. Для сравнения, в случае с «дельтой» кашель был у 38% заразившихся. При этом симптом иногда может сохраняться на протяжении недель.

По словам пациентов, кашель проявляется не сразу, а спустя 5-7 дней после заболевания, когда уже начинает казаться, что болезнь отступила. Многие отмечают, что дышать становит тяжело, лёгкие болят при вдохе, а горло саднит.

Врачи отмечают, что при заболевании омикроном вирус не спускается в лёгкие, однако остаётся в районе бронхов. Это грозит заболеваниями бронхов и верхних дыхательных путей.

Недавно врачи рассказали, почему дети стали чаще болеть коронавирусом. Дело, как оказалось, не только в заразности омикрона, но и в отсутствии иммунитета.

Вам может понравиться

Спорт помогает укрепить иммунитет к коронавирусу у привитых людей

Занятия спортом могут существенно усилить защиту от коронавируса. Причём этом могут быть не самые интенсивные тренировки. К такому выводу в ходе нескольких экспериментов пришли учёные из университета американского штата Айова. 

Врач рассказал, что холодные ноги могут указывать на опасную болезнь

Врач-флеболог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анатолий Русаков сообщил, симптомами каких заболеваний могут являться холодные ноги. Как рассказывает «Вечерняя Москва», если человек столкнулся с тем, что у него мерзнут ноги и длится
  • Анна
  • 15.02.2022
  • читать 1 минуту

Daily Express: регулярное употребление зелёного чая понижает риск гипертонии на 65%

Врачи рассказали о напитке, который способствует понижению давления. Об этом сообщает издание Daily Express. Как отмечается, кровяное давление зависит от силы, с которой кровь воздействует на стенки артерий. Патология способна
  • Анна
  • 14.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 15 февраля – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 15 февраля – переменная облачность, до 5 °C |