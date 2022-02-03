Смольный пытается выправить репутацию Беглова за счет позитивных высказываний Лукашенко

Пресс-служба Смольного, возглавляемая Инной Карпушиной, бросила все силы на то, чтобы обратить внимание петербуржцев на слова белорусского президента Александра Лукашенко о порядке, который навел в Петербурге Александр Беглов. Однако на жителей Северной столицы работа пиарщиков губернатора впечатления не произвела.

В ходе встречи, состоявшейся в Минске 1 февраля, Лукашенко сделал комплимент Беглову.

«Я честно признался, я на вертолете летел, все видно, я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах», – сказал белорусский лидер.

Цитату тут же растиражировали лояльные Смольному СМИ, а также получающие финансовую поддержку из городского бюджета блогеры и авторы ТГ-каналов.

Таким образом, о «преображении» Петербурга, которое Лукашенко удалось разглядеть с вертолета, появились десятки сообщений.

Как поддержку транспортной реформы попыталось представить высказывание белорусского руководителя официальное издание Смольного «Петербургский дневник».

скриншот издания «Петербургский дневник»

На самом деле Лукашенко всего-навсего сказал, что белорусские поставщики вовремя предоставят заказанные Смольным 900 автобусов.

К слову, политологи не считают слова Лукашенко о порядке в городе, замеченном им с вертолета, признанием заслуг Беглова. По мнению экспертов, это тонкий троллинг бывалого политика в адрес рядового функционера.

«Естественно, Александр Григорьевич Лукашенко имеет колоссальный управленческий опыт, он такой сильный политик старой закалки, поэтому чтобы не обидеть своего гостя, не обидеть Санкт-Петербург, он намекнул и троллил, что сверху все-таки снег и мусор плохо видно или вообще не видно», – считает глава «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По всей видимости, озабоченные улучшением имиджа Беглова сотрудники пресс-службы Смольного просто не обратили внимания на этот нюанс.

Журналисты, пишущие не по указке Смольного, сразу же указали на вещи, которые Лукашенко не мог увидеть с вертолета. А пользователи соцсетей иронично заметили, что всем жителям Северной столицы следует срочно обзавестись вертолетами, чтобы любоваться красивыми видами.

Отметим, что это не первый случай, когда пиарщики Беглова, желая внушить петербуржцам любовь к градоначальнику, добивались обратного эффекта. Так, после выхода клипа Сергея Шнурова о плохой уборке города они организовали против музыканта целую медиакампанию. Однако горожане встали на сторону лидера группы «Ленинград», так как в песне, по справедливому замечанию авторов «Беспардонного пиарщика», звучит грубая, но правда.

Такой же был результат и при попытке Смольного обвинить в провале «мусорной реформы» некие «полукриминальные структуры».