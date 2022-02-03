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Пресс-служба Смольного, возглавляемая Инной Карпушиной, бросила все силы на то, чтобы обратить внимание петербуржцев на слова белорусского президента Александра Лукашенко о порядке, который навел в Петербурге Александр Беглов. Однако на жителей Северной столицы работа пиарщиков губернатора впечатления не произвела.

В ходе встречи, состоявшейся в Минске 1 февраля, Лукашенко сделал комплимент Беглову.

«Я честно признался, я на вертолете летел, все видно, я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах», – сказал белорусский лидер.

Цитату тут же растиражировали лояльные Смольному СМИ, а также получающие финансовую поддержку из городского бюджета блогеры и авторы ТГ-каналов.

Смольный пытается выправить репутацию Беглова за счет позитивных высказываний Лукашенко

Таким образом, о «преображении» Петербурга, которое Лукашенко удалось разглядеть с вертолета, появились десятки сообщений.

Смольный пытается выправить репутацию Беглова за счет позитивных высказываний Лукашенко

Как поддержку транспортной реформы попыталось представить высказывание белорусского руководителя официальное издание Смольного «Петербургский дневник».

Смольный пытается выправить репутацию Беглова за счет позитивных высказываний Лукашенко

скриншот издания «Петербургский дневник»

На самом деле Лукашенко всего-навсего сказал, что белорусские поставщики вовремя предоставят заказанные Смольным 900 автобусов.

К слову, политологи не считают слова Лукашенко о порядке в городе, замеченном им с вертолета, признанием заслуг Беглова. По мнению экспертов, это тонкий троллинг бывалого политика в адрес рядового функционера.

«Естественно, Александр Григорьевич Лукашенко имеет колоссальный управленческий опыт, он такой сильный политик старой закалки, поэтому чтобы не обидеть своего гостя, не обидеть Санкт-Петербург, он намекнул и троллил, что сверху все-таки снег и мусор плохо видно или вообще не видно», – считает глава «Евразийского института молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По всей видимости, озабоченные улучшением имиджа Беглова сотрудники пресс-службы Смольного просто не обратили внимания на этот нюанс.

Смольный пытается выправить репутацию Беглова за счет позитивных высказываний Лукашенко

Журналисты, пишущие не по указке Смольного, сразу же указали на вещи, которые Лукашенко не мог увидеть с вертолета. А пользователи соцсетей иронично заметили, что всем жителям Северной столицы следует срочно обзавестись вертолетами, чтобы любоваться красивыми видами.

Отметим, что это не первый случай, когда пиарщики Беглова, желая внушить петербуржцам любовь к градоначальнику, добивались обратного эффекта. Так, после выхода клипа Сергея Шнурова о плохой уборке города они организовали против музыканта целую медиакампанию. Однако горожане встали на сторону лидера группы «Ленинград», так как в песне, по справедливому замечанию авторов «Беспардонного пиарщика», звучит грубая, но правда.

Такой же был результат и при попытке Смольного обвинить в провале «мусорной реформы» некие «полукриминальные структуры».

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