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Смольный выделяет минимальное количество средств на финансирование приютов для животных в Петербурге. В итоге, Северная столица испытывает острый дефицит в подобных заведениях. В настоящий момент в городе работают только 17 приютов для кошек и собак.

Того, что власти выделяют на работу организаций, едва хватает владельцам приютов на оплату коммунальных расходов и покупку еды для питомцев. В Северной столице сейчас насчитывается 100 тыс. бездомных кошек и около пяти тыс. бездомных собак, что является слишком большим количеством для 17 приютов.

Причина дефицита учреждений — в нехватке денежных средств. На днях чиновники из команды губернатора Александра Беглова выделили приютам 4,3 млн рублей. Если учесть все расходы по содержанию бездомных животных, окажется, что эта сумма — копейки в сравнении с масштабом проблемы.

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