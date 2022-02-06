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Ученики 5-8 классов всех школ Шацкого района, которые сейчас учатся дистанционно, будут получать продуктовые наборы. В настоящий момент сформировано уже 664 сухих пайка, рассказали в местной администрации.

Стоимость одного такого комплекта составляет те же 60 рублей, что тратятся на питание одного ученика в школьной столовой. Наборы будут выдаваться на протяжении всего периода, который школьники будут учиться удаленно.

В администрации пояснили также, что родителей учеников ознакомят с графиком получения продуктовых наборов. Он разработан специально для того, чтобы не создавать большие очереди.

Сухие пайки для школьников, которые учатся дистанционно, распорядился выдавать губернатор региона Николай Любимов.
он

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