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В ПФР сообщили о начале приёма заявлений на получение новой выплаты. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Согласно имеющейся информации, это пособие выплачивается при уходе за ребёнком в возрасте до полутора лет. Однако есть и другое важное условие – получить его могут только те родители, опекуны, усыновители или попечители, которые не имеют работы.

Также отмечается, что данное пособие можно назначить родственнику ребёнка в той ситуации, если его родители были лишены прав, оказались в тюрьме или скончались.

Размер выплаты сейчас равняется 7 678 рублям ежемесячно. То есть, если успеть написать заявление в феврале, можно получить 15 356 рублей за февраль и январь. Заявление необходимо подать в ПФР, также потребуется предоставить такие документы, как свидетельство о рождении ребёнка и документ, подтверждающий, что заявитель не работает. Выплачивать пособия начнут уже с 1 марта.

Ранее мы сообщали, что некоторые россияне в марте могут получить новую выплату. Её размер составит не менее восьми тысяч рублей.

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