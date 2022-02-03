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Из четырех ракет, выпущенных Израилем по Дамаску, цели достигла только одна. Вторую уничтожила противовоздушная оборона, а две остальных ушли далеко мимо мишени. Авторы портала Avia.Pro уверены, что произошло это совсем не случайно.

Они пояснили, что в ходе атаки Россия задействовала расположенные на территории комплексы радиоэлектронной борьбы, которые и сбили ракеты с курса.

Авторы публикации напоминают, что Тель-Авив уже высказывал недовольство использованием Россией таких боевых систем. Он требовал не задействовать средства РЭБ, но по всей видимости, положительного ответа не добился.

Россия признала, что на территории Сирии у нее имеются комплексы радиоэлектронного подавления, способные атаковать крылатые ракеты. Однако отключать их она отказалась, так как данное оружие было активировано именно для защиты Дамаска от участившихся израильских атак.

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