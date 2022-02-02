Соединенные Штаты заявляют, что в случае «нападения России» не станут вводить свои войска на Украину. Однако эксперты уверены, что при определенных условиях США все же вмешаются в конфликт.

По словам аналитиков, сейчас действия США не захотят дальше грозных высказываний да попыток вывести из себя ополчение самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Реальное вооруженное столкновение Вашингтону не нужно, так как страны НАТО не особо хотят воевать и не поддерживают Америку в ее агрессивных действиях.

Но если США все же удастся переубедить Альянс, привлечь на свою сторону все государства и почувствовать свое превосходство над РФ, они все же вмешаются в конфликт. В настоящий момент они просто понимают, что прямое столкновение с Россией вполне может закончиться плохо для них самих.

В США сейчас многие эксперты считают, что все разговоры о «нападении РФ на Украину» – это всего лишь уловка для отвлечения внимания от сложной ситуации внутри страны. Так, политолог Рафаэль Ордуханян называет эту кампанию затянувшейся «клоунадой».