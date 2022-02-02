читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты заявляют, что в случае «нападения России» не станут вводить свои войска на Украину. Однако эксперты уверены, что при определенных условиях США все же вмешаются в конфликт.

По словам аналитиков, сейчас действия США не захотят дальше грозных высказываний да попыток вывести из себя ополчение самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Реальное вооруженное столкновение Вашингтону не нужно, так как страны НАТО не особо хотят воевать и не поддерживают Америку в ее агрессивных действиях.

Но если США все же удастся переубедить Альянс, привлечь на свою сторону все государства и почувствовать свое превосходство над РФ, они все же вмешаются в конфликт. В настоящий момент они просто понимают, что прямое столкновение с Россией вполне может закончиться плохо для них самих.

В США сейчас многие эксперты считают, что все разговоры о «нападении РФ на Украину» – это всего лишь уловка для отвлечения внимания от сложной ситуации внутри страны. Так, политолог Рафаэль Ордуханян называет эту кампанию затянувшейся «клоунадой».

Вам может понравиться

Премьер Дании Фредериксен заявила об отправке на Украину партии вооружений

Дания собирается подключиться к процессу накачки Украины оружием, так как «поведение России» несет в себе серьезную угрозу для всей Европы. Об этом заявила глава правительства скандинавского государства Метте Фредериксен. Она

6 российских кораблей вошли в район учений авианосной ударной группы ВМС США

Большие десантные корабли РФ «Георгий Победоносец», «Королев», «Оленегорский горняк», «Минск», «Петр Моргунов» и «Калининград» сейчас находятся в зоне учений авианосной ударной группы Соединенных Штатов в Средиземном море, пишет портал Avia.Pro.

Климов ответил на заявление Великобритании о возможном изъятии собственности “российских олигархов”

Изъятие собственности «российских олигархов», которое анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, первым делом ударит по Лондону, заявил сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию СовФеда по защите государственного суверенитета РФ изданию РИА
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 2 февраля – небольшой дождь, до 2 °C | Подольск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 2 февраля – пасмурно, до 5 °C |