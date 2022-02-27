Россиянам, у которых есть банковская карта «Мир», сообщили о завершении правительственной программы по туризму. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

Уточняется, что это касается программы туристического кешбэка. Так, 18 января начался очередной этап, который должен был действовать до середины апреля. Но Ростуризм заявил, что этап будет прекращён раньше обещанного срока.

Объясняется это тем, что все выделенные средства на проект были освоены. Так, было заявлено, что предложением поспешили воспользоваться многие россияне, и за месяц около 700 тысяч человек купили туров аж на 12 миллиардов рублей.

Возврат, согласно условиям программы, составляет 20% от покупки. Возвращено было 2,5 миллиарда рублей, то есть около 3 600 рублей на каждого человека.

Закроется окно продаж в ночь на 1 марта – после этого воспользоваться предложением и получить возврат средств будет нельзя. Однако, как отмечается, на осень запланирован новый этап.

Ранее мы сообщали, что с 1 марта некоторые россияне начнут получать новую выплату. Её размер составит около 15 тысяч рублей.