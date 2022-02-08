Россиянам, которые используют наличные средства, рассказали о нововведении в процессе обмена. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как отмечается, многие люди продолжают использовать наличные деньги, но в ситуации, когда им требовался размен крупных сумм через банк, могли возникнуть некоторые осложнения. Так, россиянам требовалось подтверждать свою личность и демонстрировать паспорт специалистам банка.

Теперь эту процедуру упростили. Если человек пожелает обменять сумму менее 40 тысяч рублей, свою личность ему подтверждать не придётся. В ситуации, если сумма размена составляет больше, есть возможность подключения механизма упрощённой идентификации. Но даже в этом случае паспорт могут потребовать показать, если возникнут сомнения в законности получения денег. Действовать нововведение начнёт с 10 февраля.

Ранее зампредседателя Сбербанка Михаил Алексеев рассказал, что ждёт наличные деньги в будущем. Он отметил, что спрос на наличность стабильно высокий и отказываться от использования наличных денег в ближайшем будущем не будут.