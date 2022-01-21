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Зампредседателя Сбербанка Михаил Алексеев рассказал россиянам, какая судьба ожидает наличные деньги в РФ. Он прокомментировал слухи, которые активно циркулируют в средствах массовой информации и социальных сетях.

Так, один из этих слухов гласит, что в ближайшее время банкноты и монеты полностью исчезнут из обихода россиян. Их якобы планируют отменить, заменив безналичными расчетами.

По словам Алексеева, среди россиян остается стабильно высоким спрос на наличность. Граждане страны выступают против отмены банкнот, а также просят не выводить из оборота монеты. Поэтому в ближайшие несколько лет с бумажными деньгами точно ничего плохого не произойдет. Они продолжат хождение на тех же условиях, что и сейчас.

То же самое касается и криптовалют, слухи о запрете которых появились буквально на днях. На самом деле ограничивать их использование в ближайшее время не планируется.

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