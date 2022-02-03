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В Сети появились фото и видеоматериалы, которые указывают на переброску к украинским границам серьезных сил Росгвардии, пишет портал Avia.Pro. Он также публикует видеозаписи из соцсети TikTok, подтверждающие этот факт.

На роликах видно, как предположительно к украинским рубежам направляется большое количество военных грузовиков, БТР и бронеавтомобилей Росгвардии. Вероятнее всего, она намерена провести масштабные учения. Впрочем, нельзя исключать и дополнительные меры, направленные на охрану российских рубежей и приграничных районов страны от возможного вторжения сил Североатлантического альянса.

Боевая техника, имеющаяся в распоряжении Росгвардии, движется не только по автомобильным, но и по железным дорогам, рассказали эксперты портала Avia.Pro. Однако никаких подробностей разглашать не стали, так как на закрытых железнодорожных платформах сложно точно идентифицировать разновидности техники и вооружений.

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