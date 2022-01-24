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Специалисты рассказали о пользе апельсинового сока для организма человека. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно заявлению специалистов, апельсиновый сок способствует снижению артериального давления. Происходит это за счёт того, что апельсины, а, соответственно, и апельсиновый сок, имеют в своём составе вещество гасперидин. Он помогает расслаблению сосудов. Получать это вещество лучше из сока, потому как в целых апельсинах есть клетчатка, которая мешает его поглощать.

Кроме того, в соке имеется калий. Он, как заявили медики, также помогает поддерживать в норме кровяное давление.

Таким образом, если выпивать каждый день стакан этого сока, то можно понизить примерно на три миллиметра систолическое артериальное давление и на два миллиметра диастолическое.

Недавно мы сообщали, что иммунологи не рекомендуют приносить пациентам в больницы апельсины. Связано это с кожурой фрукта, в которой могут находиться микробы.

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