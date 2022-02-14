Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность защите своих союзников по НАТО на «линии фронта с Россией», но в Прибалтике все еще требуется укреплять существующую оборону против «российского вторжения». Об этом пишет аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в своей статье на американском портале RealClear-Defense (RCD). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Географическое положение делает защиту Прибалтики более сложной задачей, чем любое обещание защищать ее. Во-первых, все страны Балтии граничат с Россией: Эстония и Латвия граничат с собственно Россией, а Литва – с Калининградом, российским анклавом, по словам Уайт, «набитым ракетами «Искандер-М», способными нести ядерное оружие».

Во-вторых, страны Балтии относительно изолированы от формальных союзников по НАТО. Хотя соседняя Финляндия вскоре приобретет истребители F-35 американского производства, ее статус остается нейтральным, отчасти из-за осторожности, связанной с ее сложившимися спокойными отношениями с Россией. Швеция, как и Финляндия, также координирует операции с НАТО, но не является членом альянса.

«НАТО стремится защищать страны Балтии, но остается неясным, как на самом деле будет выглядеть такая защита и насколько она будет эффективна против нападения России», – утверждает Сара Уайт. По ее оценке, силы США и НАТО располагают ограниченными возможностями для отражения атаки, в то время как местные вооруженные силы в странах Балтии обучаются для задач «наносить удары по российским войскам».

Когда страны Прибалтики официально присоединились к НАТО в 2004 году, альянс учредил миссию «Балтийской воздушной полиции» – сначала в Литве, а затем в Эстонии. В ее рамках истребители стран-союзников поочередно развертываются на авиабазах в Шяуляе (Литва) и Амари (Эстония), на четырехмесячной ротационной основе, постоянно готовые к запуску по команде от Объединенного центра воздушных операций НАТО в Удеме (Германия), если это потребуется.

НАТО откровенно заявляет, что цель миссии – «следить за признаками российского вторжения». Истребителям «Балтийской воздушной полиции» часто поручают идентифицировать и отслеживать российские самолеты, летающие между материковой частью России и Калининградом.

В связи с ситуацией вокруг Украины возрастает вероятность того, что НАТО направит дополнительные подкрепления для поддержки существующих наземных ротационных сил, которые были развернуты в каждой из стран Балтии. Эти силы в настоящее время насчитывают всего по 1000 военнослужащих в каждой стране, но увеличение их численности является давней просьбой из Таллинна, Риги и Вильнюса. США также направляют около 60 военнослужащих в Эстонию и Латвию и 100 военнослужащих в Эстонию для поддержки этих ротационных операций.

По мнению Сары Уайт, «российское вторжение в Прибалтику», мысль о котором она настойчиво пытается внедрить в умы американцев, невзирая на отсутствие хоть каких-то доказательств, кроме простого факта наличия общей границы, «можно было бы хотя бы временно сдержать, укрепив существующую оборону аналогичными системами, которые в настоящее время заказываются для Польши, такими как F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и танки M1 Abrams».

Основным препятствием для такого решениям является стоимость этих вооружений для правительств стран Балтии. Основой ротации сил НАТО в Эстонию, Латвию и Литву отчасти является тот факт, что в их бюджете нет средств для закупки таких систем. «Но в идеале можно было бы выработать какое-то соглашение с каждым из их правительств о приобретении этого оружия в ближайшем будущем на условиях, соответствующих их бюджетам», – настаивает аналитик Лексингтонского института – того самого «аналитического центра», который активнее всего финансируется ведущими производителями вооружений в США.