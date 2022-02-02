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Провокационный разведывательный полет американского самолета Boeing E-8 Joint STARS над Донбассом внезапно пришлось прервать из-за технических неполадок, пишет портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что долетел этот борт только до центральных регионов Украины, после чего вдруг резко сменил курс и ушел на базу.

Командование ВВС США заявило о «технических причинах», не связанных с внешним воздействием, но эксперты не верят в такое объяснение. Информация мониторингового сервиса Flightradar24 гласит, что самолет шел на большой высоте, но после смены курса внезапно стал снижаться, что может указывать на попытку «спрятаться» от комплексов радиоэлектронной борьбы.

Эти самые системы располагаются в южной части Беларуси и оттуда они вполне могли атаковать американский самолет-разведчик. Именно поэтому он предпочел как можно быстрее убраться подальше, чтобы не ощутить на себе все прелести отказа систем связи и навигации.

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