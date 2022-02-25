Общение с домашними животными помогает стимулировать работу мозга. К такому выводу пришли учёные из Мичиганского университета (США).

На протяжении нескольких лет исследователи наблюдали за состоянием людей в возрасте более 50 лет. При этом у более чем половины из 1,3 тысячи обследуемых человек жили в доме животные. Не только собаки или кошки, но и хомяки, рептилии и аквариумные рыбки. Выяснилось, что с годами у тех людей, кто держит дома питомцев, когнитивные способности снижаются намного медленнее, чем у тех, у кого животных не было.

Исследователи предполагают, что всё дело в ответной реакции на стресс. Общение с животными помогает снизить воздействие стресса на организм, и прежде всего, на головной мозг. Одновременно с этим наличие питомцев делает людей более ответственными. Например, с собакой нужно периодически гулять. Этот фактор также благотворно влияет на работу головного мозга.

В итоге учёные сделали вывод, что частое общение с животными значительно снижает риск развития старческого слабоумия, деменции. Тем не менее исследователи обращают внимание, что в качестве профилактики держать дома питомцев не стоит. Если нет склонности к общению с животными, то их наличие может обернуться для человека большим стрессом, и “терапия” будет иметь обратный эффект.