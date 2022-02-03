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Профессор Университета Северной Каролины Дирк Диттмер рассказал, как людям следует защищаться от нового варианта омикрон-штамма COVID-19. Об этом сообщает NBC.

Согласно заявлению профессора, необходимо соблюдать все общеизвестные рекомендации, которые касаются защиты от коронавируса. То есть, это вакцинация граждан, которые до сих пор не поставили себе вакцину от коронавируса, а также использование бустерной дозы вакцины для привитых людей.

Кроме того, Диттмер напомнил о необходимости соблюдения соцдистанции и ношения масок в общественных местах.

Предотвратить дальнейшее появление новых вариантов COVID-19, как отметил Диттмер, можно только за счёт предотвращения передачи вируса между людьми. Но сейчас заражается вирусом всё ещё очень много людей, что означает, что новые варианты будут продолжать появляться.

Ранее учёные установили, почему омикрон приводит к менее тяжёлому течению болезни. Как оказалось, он более чувствителен к интерфероновому ответу.

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