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Почему штамм коронавируса “омикрон” более заразен, но при этом вызывает менее тяжёлые формы ковида, чем предшествующие ему разновидности. Ответ на этот вопрос дали исследователи из Великобритании и Германии.  

Учёные из университетов Кента и Гёте провели ряд исследований, которые должны были показать, почему при высокой способности к заражению, штамм омикрон менее опасен для человека. В ходе экспериментов выяснилось, что новый штамм более чувствителен к так называемому интерфероновому ответу и слабее блокирует соответствующие антитела. Это обстоятельство и делает течение ковида, вызванного “омикроном”, более лёгким.  

Особенно это проявляется у вакцинированных людей, у которых также высок риск заражения. Тем не менее, по мнению учёных, у большинства сделавших прививку пациентов заболевание протекает с крайне слабыми симптомами, а то и вовсе без них.  

По словам специалистов, чувствительность к интерфероновому ответу делает “омикрон” уязвимым для ряда противовирусных препаратов. Как для тех, что уже существуют, так и для тех, которые проходят исследование на лечение от COVID-19. 

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