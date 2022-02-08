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С 1 сентября 2022 года в России будет изменён порядок проведения перерасчёта расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме.

Отмечается, что жители таких домов совместно платят за такие услуги, как освещение в подъезде, работу лифтов, уборку и так далее. Размер оплаты рассчитывается по показателям общедомовых приборов учёта либо по нормативам. Причем в последнем случае нормативы могут являться заниженными или, наоборот, завышенными.

Если же решение не было принято, то оплата производилась по нормативу за 11 месяцев в году. Сейчас же были внесены поправки в закон, благодаря которым управляющие компании могут легально совершать перерасчёты. Таким образом, если нормативы были занижены или завышены, плата, соответственно, будет повышена или уменьшена.

Ранее мы сообщали, что россияне обнаружили неприятные сюрпризы в платежках за ЖКХ. Как оказалось, у многих на две тысяч рублей выросла стоимость отопления.

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