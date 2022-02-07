Некоторые россияне столкнулись с неожиданным повышением оплаты коммунальных услуг, при этом официально никаких объявлений об этом не было.

Как рассказывает издание PRIMPRESS, некоторые жители Приморья столкнулись с тем, что, согласно указанной информации в квитанциях, им нужно платить за отопление больше на две тысячи рублей. Такая ситуация не только в Приморье.

Россияне, получившие новые платёжки, попытались узнать, не произошло ли какой-то ошибки в начислениях, но специалисты не стали брать на себя ответственность за это. Так, в ДГК было заявлено, что подают тепло только до домов. В квартирах температура, как они указали, зависит от управляющей компании и решать вопросы требуется с ней.

При этом многие россияне жалуются, что в одних домах весьма холодно, в других домах – очень жарко и окна постоянно приходится держать открытыми. А квитанции с новыми цифрами оплаты пришли и тем, и другим.

Ранее мы сообщали, что с 1 февраля россиянам начнут начислять штрафы за просрочку с оплатой коммунальных услуг. Штраф составит 0,04% долга за каждый день просрочки.