Плохая уборка петербургских улиц вынудила пожилых жителей города самостоятельно выходить и избавляться от наледи.

Так, в Сети появилась информация о пенсионерке, которая вышла на уборку с топориком. Пожилой женщине сложно справиться с толстым слоем наледи, поэтому горожане начали активно призывать коммунальщиков обратить внимание на качество выполнения их работы.

При этом подобные случаи были и ранее. В январе на Гатчинской улице еще одна пенсионерка скалывала лед у входа в парадную. Для этой работы женщина использовала ломик. Кроме того, свыше десяти энтузиастов вышли на уборку снега в ЖК «Новая Охта».

Напомним, с самого начала зимы жители Северной столицы жалуются на плохую уборку территорий. После массовой критики общественности, губернатор Петербурга Александр Беглов принялся лично инспектировать районы города, побывав в Пушкинском, Выборгском, Курортном и Центральном районах. Однако горожане, очевидно, уже не верят, что градоначальник сможет навести порядок, да и позитивных изменений в проинспектированных районах они не видят.